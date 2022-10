Borsa: Londra poco mossa dopo le dimissioni di Truss (-0,15%)

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Appare poco mossa la Borsa di Londra dopo le dimissioni della premier Liz Truss. L'indice Ftse 100 della City cede lo 0,16% a 6.913 punti in una giornata non particolarmente brillante per le borse del Vecchio Continente.

Milano guadagna lo 0,34%, Francoforte perde lo 0,29%, Parigi guadagna lo 0,29% e Madrid lo 0,52%. Sul fronte valutario prosegue il rialzo della sterlina in una giornata difficile per dollaro a 88,75 penny per biglietto verde. (ANSA).