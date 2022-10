Petrolio: avvio in rialzo, Wti a 83,50 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di giornata. Il greggio Wti guadagna lo 0,82% a 83,50 dollari al barile mentre il Brent sale dello 0,29% a 90,29 dollari al barile. La Casa Bianca ha intanto annunciato il rilascio di altri 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche a completamento del piano per controllare i prezzi annunciato in primavera. (ANSA).