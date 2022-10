Governo: Patuelli,non chiediamo regali,solo sostegno imprese

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Non chiediamo regali per le banche" al prossimo governo ma solo "sostegno alle imprese" e una "nuova moratoria sui prestiti" che è possibile con un "framework a livello europeo". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli al termine del comitato esecutivo dell'associazione riunito a Roma sia in presenza sia in videocollegamento. "Questa è la linea" ha aggiunto rilevando come servano "politiche di sostegno alle aziende" colpite dal caro energia e dall'aumento delle materie prime. (ANSA).