Gb: prezzi al consumo in settembre +10,1%, poco sopra stime

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - In settembre i prezzi al consumo in Gran Bretagna sono cresciuti su base annua del 10,1%, contro il 9,9% di agosto e il 10% stimato dagli analisti. Su base mensile l'aumento è dello 0,5%, contro lo 0,4% atteso e sulla stessa linea di agosto.

In rialzo invece oltre le previsioni i prezzi alla produzione: su base mensile in settembre sono saliti dello 0,4%, contro un calo atteso dello 0,4% e una discesa in agosto dello 0,9%. (ANSA).