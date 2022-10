Digital Magics cresce e potenzia l'ecosistema dell'innovazione

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Digital Magics, business incubator quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha aggiornato al primo semestre 2022 il 'Portfolio Highlights', che rappresenta le realtà aziendali ad alto tasso di innovazione ed elevato potenziale, confermando "la crescita e il consolidamento della leadership del gruppo in linea con i trend di settore". Lo rende noto la società, sottolineando che "l'innovazione tecnologica si conferma il driver della crescita e la spinta essenziale che permette all'economia di avanzare anche e soprattutto nei momenti di crisi", come dimostrano le 12 dell'ecosistema di investimento di Digital Magics selezionate tra i principali ambiti dell'innovazione applicati a una molteplicità di settori della produzione e dei servizi avanzati. "Nella prima metà del 2022 abbiamo continuato a realizzare il modello di investimento basato sui programmi di accelerazione e in linea con lo sviluppo proposto dal piano industriale", afferma Gabriele Ronchini, co-fondatore e amministratore delegato di Digital Magics.

"Coerentemente, perseguiamo la crescita e il potenziamento del nostro portfolio che, alla fine del primo semestre 2022, annovera 99 startup operative che hanno raccolto complessivamente 13,8 milioni di euro". Inoltre il gruppo ha effettuato 15 nuovi investimenti di cui 4 attraverso il programma di accelerazione Magic Spectrum e 8 attraverso il programma Fin+Tech, e 4 follow-on. "Il fair value del portfolio Digital Magics cresce costantemente e ha superato i 61 milioni di euro" aggiunge Alessandro Malacart, consigliere delegato e Cfo della società, che al 30 giugno 2022 mostrava una posizione finanziaria netta positiva per 5 milioni di euro e disponibilità di cassa di oltre 9 milioni che "ci permetteranno di completare gli investimenti previsti a Piano" (ANSA).