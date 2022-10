Borsa: Milano tiene con Europa, bene Leonardo

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - I mercati azionari del Vecchio continente virano alla boa di metà giornata ondeggiando sempre sulla parità, con qualche movimento più sostanziale sulla Borsa di Amsterdam, che sale dello 0,6%, e di Madrid, in calo dello 0,3%.

Piatta Piazza Affari (Ftse Mib +0,1%), mentre gli indici di Mosca scendono di oltre il 3%, anche guardando agli sviluppi della guerra in Ucraina. Debole l'euro, che scende a quota 0,97 contro il dollaro. Resta qualche tensione sui titoli di Stato europei, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,71% e lo spread a quota 237.

In questo contesto in Piazza Affari, che come tutti i mercati sembra attendere le decisioni della Bce della prossima settimana, bene Tenaris e Leonardo che crescono di due punti percentuali, con Fineco e Mediolanum in aumento dell'1,5%.

Piatta Tim, in calo di oltre due punti Inwit. Sempre sui due euro dell'aumento di capitale Mps, mentre i diritti sono in calo dell'11% dopo il recupero di ieri. (ANSA).