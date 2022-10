Borsa: Europa incerta dopo inflazione, Milano piatta

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente incerti dopo il dato dell'inflazione della zona euro: Parigi e Francoforte oscillano attorno alla parità con tendenza positiva, mentre Amsterdam è in aumento dello 0,3%.

Milano cede lo 0,1%, sulla stessa linea di Londra, con lo spread tra Btp e Bund stabile sui 239 punti e il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,71%. L'euro cede lo 0,3% contro il dollaro mantenendo comunque agevolmente quota 0,98, con la sterlina piuttosto stabile.

In Piazza Affari sempre molto deboli i diritti sull'aumento di capitale di Mps (-8%), con Campari, Stm, Terna e Snam in calo di oltre un punto percentuale. Sempre forte Tenaris, che sale del 2% anche guardando al petrolio solido su un livello di 82 dollari al barile. (ANSA).