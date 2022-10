Borsa: Asia incerta, ma future su avvio Europa tengono

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in direzioni diverse dopo lo sblocco di 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche degli Usa e in attesa delle mosse delle banche centrali.

Tokyo si avvia alla chiusura con l'indice Nikkei 225 in timido rialzo (+0,2%), mentre scivola dell'1,5% Hong Kong. In calo di circa un punto percentuale le Borse cinesi, con Seul in ribasso dello 0,6%.

In tenuta Sidney (+0,3% finale), dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa, con i future sull'avvio dei mercati del Vecchio continente in leggero rialzo. (ANSA).