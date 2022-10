Virgin: Branson lancia la fibra, basta con 'sto cavo di rame

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Il patron di Virgin sir Richard Branson e l'amministratore delegato di Virgin Fibra Tom Mockridge hanno scelto Milano per lanciare la campagna per il servizio Virgin Fibra in Italia. Al Teatro Gerolamo Branson si è seduto su un palco per coprire la parola chiave del messaggio promozionale: "Basta con 'sto cavo di rame" e svelarla poi scendendo a terra. Accompagnato dall'amministratore delegato di Virgin Fibra Tom Mockridge, il patron di Virgin ha spiegato che "il rame fa parte del passato, è lento e non lo vogliamo più".

"L'Italia - gli ha fatto eco Mockridge - è un Paese strategico e la rete cresce molto in fretta". "Con i nostri clienti - aggiunge - vogliamo essere trasparenti e chiari, vogliamo offrire una soluzione semplice senza costi o penalità nascoste, chi ci vuole lasciare può farlo senza pagare alcuna penalità".

Quanto a Virgin Fibra, che si prepara a lanciare la propria campagna pubblicitaria facendo leva anche sulle altre attività (crociere, palestre e Virgin Radio), Mockridge spiega che "gli azionisti di Virgin Fibra sono per un terzo il gruppo Virgin, per un terzo io e i miei partner e per il rimanente terzo investitori italiani che hanno creduto in noi". Il capitale iniziale di Virgin Fibra è di 25 milioni di euro e le stime sugli abbonati sono molto chiare: "faremo tutti quelli che riusciremo a fare", sorride il manager che in Italia aveva già guidato Sky. (ANSA).