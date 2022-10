Trasteel acquisisce Profilmec, leader italiano tubi

(ANSA) - TRIESTE, 18 OTT - Trasteel, il gruppo di trading e industriale nel settore siderurgico con sede a Lugano (Svizzera), del quale è azionista di riferimento il gruppo Fratelli Cosulich (Trieste), ha acquisito il Gruppo Profilmec (Torino), uno dei principali produttori italiani di tubi in acciai, con oltre 400 dipendenti. Lo si apprende dal quotidiano Il Piccolo di Trieste.

Tra gli stabilimenti produttivi di Profilmec, quelli di Racconigi (Torino) e Sesto al Reghena (Pordenone), con una superficie totale di produzione di 450.000 mq e una capacità produttiva di 350.000 tonnellate annue.

L'operazione, riferisce il Piccolo, ha una matrice triestina, coinvolgendo "da un lato la Fratelli Cosulich guidata da Augusto Cosulich (1,5 mld di fatturato), dall'altro la Transteel di proprietà di Giuseppe Mannina, che vede nel ruolo di amministratore delegato Gianfranco Imperato, con un passato a Trieste in Steeltubi, uno tra i maggiori trader nel comparto dei tubi di acciaio". Trasteel conta 9 stabilimenti industriali in Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico, e uno degli stabilimenti principali è quello di San Giorgio di Nogaro (Udine), le Officine Tecnosider, con il partner di minoranza Varomet (trader svizzero) con un fatturato annuo di 1,3 miliardi di dollari.

"Siamo molto orgogliosi di aver acquisito il controllo di un marchio storico del business europeo dei tubi", ha commentato sulle pagine del quotidiano di Trieste il Ceo Imperato, "portando il nostro tonnellaggio complessivo scambiato e trasformato a oltre 1,5 milioni di tonnellate l'anno".

L'acquisizione è stata finanziata da un pool di banche composto da Crédit Agricole Italia, UniCredit, Bnl-Bnp Paribas e Mps Capital Services. (ANSA).