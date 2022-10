Petrolio: in rialzo sopra 86 dollari, attesa per riserve Usa

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Prezzo del petrolio in rialzo con il mercato che guarda al rilascio, previsto questa settimana, di una parte delle riserve strategiche degli Usa deciso dal presidente Biden. Come riferisce Bloomberg si tratta di una mossa dell'amministrazione americana per calmierare il mercato, nell'ambito delle misure già decise la scorsa primavera. In attesa di dettagli il Wti del Texas sale dello 0,87% a 86,2 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord sale dello 0,79% a 92,3 dollari. (ANSA).