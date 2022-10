Mercato dell'auto in crescita in Europa, +7,9% a settembre

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Ancora un segnale positivo per il mercato dell'auto europeo. A settembre le immatricolazioni nell'Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.049.926, il 7,9% in più dello stesso mese del 2021. Da inizio anno il totale è di 8.271.115, pari a una flessione del 9,7% sull'analogo periodo dell'anno scorso.

Segno negativo per il gruppo Stellantis che ha immatricolato 174.635 auto, il 2,6% in meno dello stesso mese del 2021. La quota è pari al 16,6% a fronte del 18,4%. Nei nove mesi le immatricolazioni del gruppo sono 1.559.467, in calo del 16,3% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota che scende dal 20,3% al 18,9%.

"Dopo il piccolo segnale positivo in agosto (+3,4%), ora emerge un altro più consistente segnale positivo: una crescita del 7,9% in settembre. Come in agosto il risultato è dovuto a quasi tutti i 30 mercati nazionali dell'area. Il miglioramento è quindi diffuso" commenta il Centro Studi Promotor. "Forse è, però, ancora presto per l'ottimismo - spiega il presidente GIan Primo Quagliano perché vi è anche la concreta possibilità di essere di fronte, più che a un'inversione di tendenza, a un rimbalzo in un mercato che rispetto al 2019, è calato del 31,7%. Questa timida, inversione di tendenza potrebbe essere dovuta a un leggero miglioramento nella disponibilità di auto nuove. Ma non ci sono conferme". (ANSA).