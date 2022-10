Gas: chiude in calo sopra soglia 113 euro

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Il gas che in corso di giornata ha ritoccato più volte i minimi, chiude in calo in scia alle mosse che l'Ue intende attuare per frenare i rialzi.

I Ttf ad Amsterdam segnano alla fine un -11,5% sopra la soglia dei 113 euro (113,2) al megawattora. (ANSA).