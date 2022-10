Gas: ad Amsterdam prezzo in netto calo a 115 euro

Agenzia ANSA

La Commissione europea propone l'introduzione di un price cap dinamico e temporaneo per evitare la volatilità dei prezzi e prevenire picchi sul mercato. Lancia inoltre l'idea di un nuovo indice di prezzo complementare per il Gnl, alternativo rispetto al Ttf di Amsterdam e di dotare l'Europa di strumenti per l'acquisto congiunto di gas (ANSA)