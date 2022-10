Cambi: euro in aumento sul dollaro a 0,9855

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Euro in lieve aumento questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 0,9855 con un aumento dello 0,5% rispetto alle quotazioni di ieri sera a New York. Lo yen è invece in calo sulla valuta americana a 148,8 (-0,2). (ANSA).