Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,51%)

(ANSA) - TOKYO, 18 OTT - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in rialzo, seguendo il recupero degli indici azionari Usa, e in anticipazione delle trimestrali societarie.

In apertura il Nikkei avanza dell'1,51% a quota 27.178,98, aggiungendo oltre 400 punti.

Sul mercato dei cambi non si arresta la fase di rivalutazione del dollaro, ai massimi in 32 anni sullo yen, a un valore di 148,90, dopo le parole del governatore della Bank of Japan (BoJ) - che conferma la volontà di proseguire con la politica monetaria ultra espansiva; una dinamica che coinvolge anche l'euro, che scambia a 146,60 sulla divisa nipponica. (ANSA).