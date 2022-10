Borsa: Milano in vetta in Europa a +2,2%,spread scende a 238

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - La Borsa di Milano che guida i rialzi delle Piazze europee, si assesta sul +2,2% con il Ftse Mib che punta i 22mila punti (21.765). Sempre in evidenza nel paniere principale Tim (+6,9%) in un mercato che torna a scommettere in un'opa. Subito dietro Poste (+4,15%) e Diasorin (+4,3%).

Resta sotto la lente Mps al secondo giorno dell'aumento di capitale. I diritti confermano il rialzo (+7,5% a 0,72 euro). Il titolo è piatto e tiene i 2 euro. Tra gli altri sono cedenti Tenaris (-0,45%), Leonardo (-0,62%), Terna (-0,57%) e Italgas (-0,42%).

Si stemperano poi le tensioni sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 238 punti con il rendimento del decennale italiano che cala al 4,63%.

Tra le altre Piazze Francoforte guadagna il 2%, Parigi l'1,48% e Londra l'1,46%. Il gas oscilla sui 116 euro al megawattora (minimo di giornata a 115) con le mosse che l'Ue ha in programma per contenerne i rialzi. (ANSA).