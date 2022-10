Borsa: Milano accelera (+1,4%), Mps inverte la rotta

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - La Borsa di Milano (+1,4%) accelera, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari Mps inverte la rotta dopo un avvio in flessione, con le azioni in rialzo dello 0,1% a 2,006 euro e i diritti che guadagnano il 19% a 0,8 euro. Lo spread tra Btp e Bund sale a 240 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,7%.

Vola Tim (+7%), dopo il consiglio d'amministrazione di Cdp che ha discusso del dossier sulla Rete Unica. Sugli scudi anche Diasorin (+3,6%) e Poste (+3,2%). In positivo anche le banche con Unicredit (+2,1%), Intesa (+1,9%), Bper (+1,5%) e Banco Bpm (+1%).

In rialzo anche l'energia e le utility con il prezzo del gas in calo e quello del petrolio in rialzo. Bene Enel (+1,8%), Saipem (+1%), Hera (+0,7%), A2a (+0,4%), Eni (+0,5%). In controtendenza Tenaris (-0,5%). (ANSA).