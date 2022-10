Borsa: Milano (+1,5%) maglia rosa in Europa, brilla Tim

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - La Borsa di Milano (+1,5%) prosegue la seduta in ottima forma e indossa la maglia rosa in Europa. A Piazza Affari brilla Tim (+7,6%), con le voci di un'opa e dell'interesse di Cvc per tutto il gruppo mentre Cdp avrebbe deciso di presentare l'offerta non vincolante a fine novembre da trasformare in vincolante nel 2023. Tornano le tensioni sui titoli di Stato del Vecchio continente con lo spread tra Btp e Bund che sale a 241 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,72%.

Poco mosse le azioni di Mps (-0,06%) a 2,006 euro, nel secondo giorno dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi. In rialzo i diritti che guadagnano il 4,2% a 0,70 euro. Sugli scudi anche Diasorin (+4%) e Poste (+3,8%). Andamento positivo anche per le banche con Intesa (+3%), Unicredit (+2,3%), Bper (+1,5%) e Banco Bpm (+1%).

In ordine sparso l'energia mentre il prezzo del petrolio è poco mosso. Avanzano Saipem (+2,5%) e Eni (+0,4%) mentre è in calo Tenaris (-1,1%). In positivo le utility mentre il prezzo del gas scende ancora. Bene Enel (+1,7%), Hera (+1%) e A2a (+0,8%). (ANSA).