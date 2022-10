Borsa: Europa prosegue in rialzo, ottimismo per trimestrali

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Le Borse europee proseguono la giornata nel solco dell'ottimismo, con gli investitori che tirano un sospiro di sollievo sui rischi economici del Regno Unito e concentrano la loro attenzione sui risultati della prossima stagione delle trimestrali. Sotto i riflettori anche le mosse dell'Unione Europea sul fronte del tetto al prezzo del gas.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,8%. Bene Francoforte e Madrid (+1,4%), Parigi e Londra (+1,1%). Sul versante valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 0,985 mentre la sterlina è in lieve flessione sul dollaro a 1,1355 e sull'euro a 1,1523.

I listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto azionario dell'informatica e delle banche (+1,7%). Bene anche le assicurazioni (+1,5%), dove avanza Swisse Re (+2,5%) dopo il trimestre in rosso a causa delle richieste di risarcimento per l'uragano Ian.

Positive anche le utility (+1,4%), con il gas in calo. Ad Amsterdam il prezzo scende a 120 euro al megawattora con una flessione del 6%. Tiene l'energia (+0,2%) con il pretolio in rialzo. Il Wti si attesta a 85,43 dollari al barile (+0,4%) e il Brent a 91,98 dollari (+0,4%). (ANSA).