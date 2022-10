Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Le Borse europee proseguono positive mentre sale la tensione sui titoli di Stato, con i rendimenti in netto rialzo. I principali listini del Vecchio continente limano il rialzo iniziale con le mosse della Banca d'Inghilterra. Sul fronte valutario sono in calo l'euro sul dollaro e la sterlina sul biglietto verde e la moneta unica.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,3%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. In positivo Milano (+1,3%), Francoforte (+0,9%), Parigi (+0,4%), Madrid e Londra (+0,5%). I listini sono sostenuti dall'informatica (+1,4%) e dalle banche (+1,1%). Bene anche le utility (+0,5%), con il prezzo del gas che scende a 119 euro al megawattora dopo aver toccato un minimo di giornata a 115 euro.

Avanzano anche le auto (+2%), con Renault (+2,2%) che si mette in mostra in vista dell'accordo con Nissan per ridefinire la loro alleanza. Poco mossa l'energia (-0,01%), con il petrolio in calo. Il Wti scende a 85,15 dollari al barile (-0,4%) e il Brent a 91,34 dollari (-0,2%).

A Piazza Affari brilla Tim (+6,5%) dopo il consiglio d'amministrazione di Cdp durante il quale si è discusso del dossier Rete Unica. Mps, nel secondo giorno dell'aumento di capitale, si muove in terreno positivo. Le azioni sono piatte a 2,007 euro mentre i diritti guadagnano l'8,7% a 0,73 euro. Nel listino principale sugli scudi Poste (+4,1%) e Saipem (+3%) mentre sono in terreno negativo Tenaris (-1,1%), Terna (-0,8%), Campari (-0,6%) e Leonardo (-0,5%). (ANSA).