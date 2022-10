Borsa: Europa chiude in rialzo, Francoforte +1,14%

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Le Borse europee archiviano la giornata in rialzo in scia a Wall Street spinta dalle trimestrali. A dare slancio anche il calo del prezzo del gas sulle mosse che si prepara a mettere in campo l'Ue per contenerne i rialzi.

Francoforte sale dell'1,14% con il Dax a 12.793 punti, Parigi registra un +0,65% con il Cac 40 a 6.079 punti e Londra segna un +0,33% con il Ftse 100 a 6.942 punti. (ANSA).