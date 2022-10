Borsa: Asia chiude in rialzo, attesa per le trimestrali

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in rialzo con i mercati che riprendono fiato in vista delle trimestrali societarie. Dopo la decisione della Cina di rinviare la diffusione dei dati del Pil, l'attenzione degli investitori si concentra sulla crescita economica globale ed i rischi di recessione. Si guarda al Vecchio continente con le mosse politiche e finanziarie nel Regno Unito.

Chiusura in netto aumento per Tokyo (+1,42%). Sul mercato dei cambi il dollaro frena la fase di rafforzamento dai massimi in 32 anni sullo yen, a un valore di 148,80; mentre è stabile l'euro, che tratta a 146,60 sulla divisa nipponica. A contrattazioni ancora in corso In rialzo Hong Kong (+0,81%), Shenzhen (+0,17%), Seul (+1,29%) e Mumbai (+0,84%) mentre è in calo Shanghai (-0,33%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Italia la bilancia commerciale, dalla Germania l'indice Zew sulla fiducia degli investitori istituzionali. Dagli Stati Uniti prevista la produzione industriale, l'indice sul mercato immobiliare e la variazione settimanale delle scorte di petrolio (Api). (ANSA).