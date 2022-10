Spread Btp Bund inverte rotta, scende sotto 243 punti

Lo spread tra Btp e Bund, dopo un avvio in salita, mette la retromarcia. Il differenziale scende sotto i 243 punti e il rendimento del decennale perde 9,2 punti e si posiziona al 4,68%.



Piazza Affari appare poco mossa nella prima ora di scambi. L'indice Ftse Mib cede lo 0,04%, poco sotto la parità, con Mps congelata al rialzo nel primo giorno di aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, al pari dei diritti in opzione. Segna il passo Tim (-1,97%) dopo il taglio del giudizio sul credito di S&P. Deboli anche Moncler (-2,98%) e Campari (-1,85%). Acquisti su Tenaris (+1,72%), Bper (+1,57%), Leonardo (+1,54%), Saipem (+1,16%), Banco Bpm (+1,08%) ed Eni (+0,73%), favorita dal rialzo del greggio (Wti +0,84% a 86,33 dollari). Positive anche Unicredit (+0,47%) e Intesa (+0,37%). Cala a 242,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 9,2 punti al 4,68%.