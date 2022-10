Prezzi guerra: gas in calo con mosse Ue, petrolio piatto

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - La mossa della Commissione europea che propone di sviluppare un nuovo indice di prezzo complementare per il Gnl, alternativo rispetto al Ttf di Amsterdam, fa scendere le quotazioni. Dopo il minimo a 131 euro, il prezzo oscilla nell'area de 136 euro al megawattora, riducendo il calo al 4%.

Piatto, invece, il petrolio con il wti a 85 dollari al barile e il brent poco sotto i 92 dollari al barile.

Per quanto riguarda i metalli l'oro è in lieve rialzo (+0,15%) a 1.657 dollari l'oncia.

In relazione invece a prodotti dell'agroalimentare sono in rialzo tanto il frumento duro (+1,3%), quanto quello tenero (+1,6%) rispettivamente a 964 e 874 dollari per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

