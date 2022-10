Pensioni: Landini, ridurre assegno non è percorribile

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini boccia sul nascere l'ipotesi di pensionamento ancipato a 58/59 anni con riduzione del 30% dell'assegno attribuita alla presidente di FdI Giorgia Meloni.



"Mandare in pensione le persone riducendogli l'assegno non mi pare sia una grande strada percorribile", afferma a margine dell'assemblea nazionale dei delegati della Fillea-Cgil a Milano.



"Credo - aggiunge - che il tema sia quello di affrontare la complessità del sistema pensionistico". "Credo poi - sottolinea - che ci sia un altro tema di fondo per dare un futuro pensionistico a tutti i lavoratori: bisogna combattere la perecarietà".