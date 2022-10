Gas: chiude in forte ribasso a 127 euro al Megawattora

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Conclusione in evidente calo per il prezzo del gas sui mercati internazionali: ad Amsterdam, il listino di riferimento per l'Europa, il future con scadenza a novembre sul metano ha chiuso la seduta a 127 euro al Megawattora, in ribasso del 9% rispetto all'avvio.

Il gas in questo modo ritocca ancora i minimi dall'inizio dell'estate: era il 21 giugno scorso quando il prezzo era a questi livelli. (ANSA).