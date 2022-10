Bank of America vola in Borsa,l'utile cala meno del previsto

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Bank of America è in rialzo del 4,10% alla Borsa di New York dopo aver riportato nel terzo trimestre un margine d'interesse netto ai massimi di almeno un decennio grazie ai rialzi dei tassi da parte della Fed.

Il risultato complessivo è un calo del 7,9% dell'utile netto a 7,08 miliardi di dollari pari a 81 centesimi per azione. Gli analisti si aspettavano 78 centesimi per azione.

A migliorare i conti rispetto alle attese il margine d'interesse salito del 24% a 13,8 miliardi di dollari, grazie anche alla crescita dei prestiti. "Continuiamo ad aspettarci una forte crescita organica della base di clienti su tutte le linee di business"; ha detto il Ceo Brian Moynihan. Il fatturato del trading di obbligazioni sale del 27% a 2,55 miliardi, mentre gli scambi azionari segnano il passo a 1,54 miliardi (-4%) a causa delle fluttuazioni del mercato. In calo del 46% le entrate dal banca d'investimento, ma meglio del 47% stimato dagli analisti.

(ANSA).