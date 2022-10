Pnrr: Giovannini, nel 2023 al via cantieri, nessun ritardo

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "L'aumento dei prezzi delle materie prime e la difficoltà di fare la progettazione di alcune opere complesse ha indotto a spostare di qualche mese le gare ma questo non vuol dire che le le opere saranno in ritardo". Così il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini a Sky Live sottolineando che i "cantieri partiranno nel 2023 quando ne avremo più bisogno a causa della congiuntura internazionale" "Noi, come ministero, abbiamo fatto il nostro aggiornamento trimestrale al 30 settembre e abbiamo dimostrato che non solo siamo in orario con le riforme, ma anche sugli investimenti e la prossima settimana ci sarà l'aggiudicazione dell'ultima gara che è rilevante per i target europei come avevamo previsto". Ha aggiunto Giovannini (ANSA).