Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 243,7 punti

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Ha chiuso in rialzo a 243,7 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi. In crescita di 11,8 punti al 4,77% il rendimento annuo dei titoli italiani, a fronte dei 6,4 punti in più di quelli tedeschi che rendono il 2,34% (ANSA).