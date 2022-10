Cambi: euro stabile, yen resta ai minimi dal 1990

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Euro stabile all'avvio di giornata dove scambia a 0,9785 sul dollaro mentre lo Yen resta ai minimi dall'agosto 1990 con il governo giapponese che non chiarisce se sia già intervenuto o interverrà sul mercato dei cambi. La valuta nipponica, che sconta la politica espansiva della banca centrale in uno scenario mondiale di tassi in rialzo, passa di mano a 147,45 sul dollaro. Il ministro delle finanze giapponese Shunichi Suzuki al G20 ha detto che l'esecutivo "non tollererà la speculazione" e che "prenderò le appropriate risposte" senza fornire ulteriori dettagli. (ANSA).