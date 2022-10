Borsa: Milano si dimezza (+0,8%), sprint Diasorin, giù Tenaris

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Piazza Affari dimezza il rialzo segnato dopo l'avvio dei listini Usa a poco più di mezz'ora dalla chiusura. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,86% a 20.964 punti, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si mantiene sopra quota 244 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,6 punti al 4,735%, a fronte del rialzo di 1,2 punti al 2,28% del rendimento tedesco.

In luce Diasorin (+5,58%), A2a (+4,6%) e Amplifon (+3,85%), seguite da Recordati ((+3,64%), Terna (+3,47%) Campari (+3,1%), Snam +2,87%) e Italgas (+2,77%). Il calo del greggio (-3% a 86,41 dollari al barile) frena Tenaris (-3,62%) e Saipem (-1,47%), mentre guadagna terreno Eni (+0,74%). In campo bancario continua a non fare prezzo Mps (-38% teorico) dopo le condizioni dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro estremamente diluitivo, con 374 nuove azioni emesse ogni 3 titoli esistente, con un rapporto di 124,66 a 1. Brillanti Unicredit (+1,43%) e Bper (+1,6%), più caute Intesa (+0,88%) e Banco Bpm (+0,9%). (ANSA).