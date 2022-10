Borsa: Milano sale (+1,4%) con Europa in attesa Wall street

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Piazza Affari e i mercati azionari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata tutti in chiaro rialzo: la Borsa migliore è quella di Parigi che cresce dell'1,7%, seguita Madrid in rialzo dell'1,7%, con Milano positiva dell'1,4% nell'indice Ftse Mib. Bene anche Londra e Francoforte, che salgono dell'1,3%, con Amsterdam in rialzo dell'1,2%.

L'attesa degli operatori è per l'avvio di Wall street, i cui future sono leggermente positivi, e soprattutto per le trimestrali delle grandi statunitensi come Citigroup, JP Morgan e Morgan Stanley. Euro sempre debole a quota 0,973 contro il dollaro, mentre lo spread resta piuttosto stabile sui 242 punti base con il rendimento del Btp decennale al 4,63%.

In questo clima in Piazza Affari A2a è il titolo migliore tra quelli a elevati capitalizzazione e sale del 4%, con Azimut in aumento del 3,5% e Recordati del 3,3%. Molto bene anche Terna (+3,2%), seguita da Italgas e Snam, che salgono del 2,4%.

Vendite invece su Tenaris (-1,5%) e Saipem, che cede due punti percentuali.

Mps resta sospesa in asta di volatilità con un calo teorico del 38% e un ultimo prezzo di 13,9 euro. Ieri il titolo era crollato di oltre il 30%, con il Cda della banca che ha fissato le condizioni della ricapitalizzazione che prevede l'emissione delle nuove azioni a un prezzo di due euro l'una. La natura dell'operazione, che abbatterà la quota di partecipazione al capitale di chi non sottoscrive l'aumento, alimenta le vendite in Borsa. (ANSA).