Borsa: Europa corre con Wall Street e trimestrali, Milano +1,8%

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Borse europee positive sulla scia dell'andamento dei listini Usa dopo le prime trimestrali della stagione. In particolare JpMorgan ha segnato ricavi sopra le stime insieme a Wells Fargo e Citigroup. Parigi (+2,11%) è la migliore seguita da Francoforte (+1,95%) e Milano (+1,8%). Più caute Madrid e Londra (+1,5% entrambe). Sale a 242,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5,4 punti al 4,6%, mentre quello tedesco ne perde 9,5 al 2,18%. In ripresa il dollaro a 1,027 euro, 147,8 yen e 0,891 sterline. In calo il greggio (Wti -2,1% a 87,24 dollari al barile), l'oro (-1,08%) e il metano (-4,75% a 146,5 euro al MWh) dopo l'annuncio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulla costruzione di un hub per il gas russo nella parte europea del Paese.

Acquisti generalizzati sui vari settori a partire da quello del lusso a partire da Lvmh (+3,5%), Hermes (+3,4%) e Richemont (+2,75%), insieme a Moncler (+3,14%) e Ferragamo (+2,53%). In luce le utility A2a (+5%)Enel (+2,38%), Engie (+3%) e Rwe (+2,25%) insieme alla danese Orsted (+4,66%) dopo il rialzo della raccomandazione da 'vendere' a 'neutrale' degli analisti di Citigroup. Bene anche Italgas (+2,81%), Snam (+3,4%) e Terna (+4%). Positive anche Bmw (+2,24%), Ferrari (+1,77%) e Stellantis (+1,44%), mentre in campo bancario si evidenziano Bnp (+3,4%), Santander (+3,1%) e Lloyds (+3,5%). In Piazza Affari salgono Intesa (+1,9%), Unicredit (+2,5%), Banco Bpm (+2,6%) e Bper (+3,14%) mentre non riesce a fare prezzo Mps (-40% teorico) dopo le condizioni fissate sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. (ANSA).