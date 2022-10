Borsa: Asia corre dopo ripartenza Wall street, Tokyo +3%

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in evidente rialzo seguendo l'accelerazione degli indici azionari Usa, con gli investitori che hanno ben smaltito i dati dall'inflazione di settembre più alti del previsto.

Tokyo corre in chiusura di oltre tre punti percentuali con l'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong sale del 2,7%. Molto bene anche le Borse cinesi sui dati dell'inflazione che sembrano confermare come Pechino riesca a contenere la corsa dei prezzi: Shanghai cresce dell'1,8%, Shenzhen dell'1,7%.

Forti acquisti anche a Seul, con l'indice generale in aumento del 2,2% e quello dei titoli tecnologici in corsa di quattro punti percentuali. In crescita Sidney, che ha chiuso in rialzo dell'1,7%.

In chiaro aumento anche i future sull'avvio delle Borse europee.

(ANSA).