Illumia: torna il concorso per la start up del settore

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Al via la quinta edizione del contest "You dream, we believe", dedicata alle startup allo stadio iniziale ad alto potenziale con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e l'occupazione nel settore dell'energia.

Obiettivo del concorso, promosso da Illumia e Wylab, si legge in una nota, è individuare prodotti e servizi d'avanguardia per rendere più smart, efficiente e tangibile l'energia.

Da oggi fino al 12 novembre sono aperte le candidature: i progetti migliori saranno protagonisti del Pitch Day, momento nel quale i candidati, oltre a presentare la loro idea, avranno l'opportunità di incontrare startupper di successo e di partecipare a sessioni di coaching che si svolgerà il 22 novembre presso la sede bolognese di Illumia. In palio per la startup vincitrice un premio in denaro e la possibilità di collaborare strettamente con Illumia.

"Soprattutto in un momento complesso come quello che sta attraversando il mercato energetico, crediamo sia fondamentale cercare di portare innovazione e volontà di cambiamento, anche attraverso il sostegno a giovani progetti coraggiosi" ha commentato Marco Bernardi, presidente di Illumia.

"In questo contest le startup si mettono in gioco, ma hanno anche l'occasione di imparare, di migliorarsi, di esprimere completamente il proprio talento e le proprie idee. La partnership Illumia-Wylab anche in questa edizione è una garanzia di concretezza nell'ambito di un modello di open innovation rodato" ha commentato Federico Smanio, amministratore delegato di Wylab. (ANSA).