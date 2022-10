Governo lancia bandi digitali,13 milioni per donne e giovani

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Il Fondo per la Repubblica Digitale, il partenariato pubblico-privato, che coinvolge Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Ministro dell'economia e delle finanze e Acri, sul tema del contrasto delle disuguaglianze digitali, lancia i suoi primi due bandi, Futura e ON Life dedicati alle donne con 5 milioni a disposizione e ai giovani che non lavorano e non studiano con 8 milioni di euro .

Lo hanno annunciato VIttorio Colao, Ministro per l'innovazione e la transizione digitale, e Francesco Profumo, presidente Acri e di Fondazione Sanpaolo.

"Sono molto contento che il mio ultimo atto siano le competenze" ha sottolineato Colao che lascerà il suo incarico con il passaggio di consegne al nuovo Governo. "E' un grande impegno da parte delle fondazioni - ha aggiunto Profumo - buone esempio per il Paese che nel futuro avrà bisogno di più modelli di questo tipo". (ANSA).