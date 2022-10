Consulta, misure fisco non penalizzino nuclei familiari

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile". È quanto si legge nella sentenza con cui la Consulta ha dichiarato illegittimo una norma del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di "nucleo familiare" finisce per penalizzarlo. Illegittime le norme che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nello stesso comune quando hanno residenze e dimore abituali diverse (ANSA).