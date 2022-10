Borsa: Europa allunga passo, Milano +1,7%

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Le Borse europee confermano l'andamento positivo e allungano in attesa di Wall Street (i cui future sono in rialzo) ma soprattutto, del dato sull'inflazione statunitense. Milano resta la migliore (Ftse Mib +1,7% a 20.817 punti) sempre con l'evidenza di Banco Bpm, Tenaris e Cnh. Tra le altre Piazze, Francoforte guadagna l'1,6%, Parigi l'1% e Londra lo 0,6%.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre quarto di punto sulla spinta dei titoli legati all'energia mentre il gas ad Amsterdam, benchmark di riferimento, si conferma in flessione (-1,54%) sotto quota 158 euro al megawattora. Lieve rialzo, invece, per il petrolio con il wti stabile sopra 87 dollari al barile e il brent a ridosso dei 93 dollari.

A Piazza Affari bene anche Pirelli (+3,4%) , Enel (+3,3%), Tim (+3%), Bper (+2,7%). Sotto la lente Mps che resta in asta, dopo un tentativo di rientrare agli scambi, e cede un teorico -27,68% a 19,39 euro. Siena si prepara a far partire l'aumento di capitale dopo averne fissato termini e condizioni. La ricapitalizzazione che è garantita per ben 857 milioni (più impegni da terzi per 37 milioni) prenderà l'avvio lunedì con il prezzo delle nuove azioni che è stato fissato in 2 euro, con uno sconto del 7,79% rispetto al prezzo teorico dopo lo stacco del diritto di opzione.

Sembrano poi allentarsi le tensioni sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund cala sotto 237 punti (rendimento del decennale al 4,6%). Oggi peraltro le Camere sono alla prima seduta e il Senato ha eletto Ignazio La Russa presidente. Sul fronte dei cambi l'euro resta a 0,9743 sul dollaro. (ANSA).