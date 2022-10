IA: Karachalios, Italia può diventare polo livello mondiale

(ANSA) - UDINE, 12 OTT - "Grazie anche all'iniziativa di un cloud europeo federato sullo spazio dati che diventerà un fattore chiave per l'adozione dell'Ia nel sistema produttivo di questo Paese, l'Italia avrà la potenzialità per diventare un polo di ricerca e innovazione dell'Intelligenza artificiale a livello mondiale, con le aziende italiane alla guida della ricerca e dell'innovazione basata sull'Ia". Lo ha detto Konstantinos Karachalios, managing director alla Iees Sa, organismo internazionale che sviluppa standard globali in diversi settori, tra cui anche quelli dei sistemi di Ia, ospite oggi dell'evento di Confindustria "Advancing technology for the benefit of humanity".

"Per l'Italia - ha aggiunto l'esperto - sembra essere arrivato il momento giusto di trasformarsi in uno Stato digitalizzato, attuando riforme strutturali e settoriali in uno sforzo comune per trasformare la società nel suo complesso".

Poi, soffermandosi sulle implicazioni etiche dello sviluppo tecnologico, Karachalios ha sottolineato che "abbiamo le armi necessarie per combattere gli incubi dell'avanzamento tecnologico senza alcun riguardo per la qualità della vita.

Dobbiamo procedere con determinazione e consapevolezza di essere all'altezza delle sfide e opportunità che ci attendono, a condizione di assumerci la nostra responsabilità morale", ha concluso. (ANSA).