Gas: chiusura in rialzo, ad Amsterdam a 160 euro

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Chiusura in rialzo per il prezzo del gas in Europa, in attesa delle decisioni dell'Ue mentre in Ucraina si assiste ad una escalation della guerra da parte della Russia.

Ad Amsterdam le quotazioni concludono la giornata in aumento del 2,17% a 160 euro al megawattora. In crescita anche a Londra dove il prezzo si attesta a 293 penny al Mmbtu. (ANSA).