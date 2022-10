Da Cdp fino a 1mld per housing sociale, a studenti e anziani

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Promuovere la rigenerazione urbana, creando nuovi spazi per l'istruzione e la ricerca. Sono questi gli obiettivi dei futuri interventi del Fondo Nazionale dell'Abitare Sostenibile (Fnas), promosso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e gestito da Cdp Immobiliare. Il gruppo punta a sviluppare il modello già applicato nel social housing attraverso il Fondo Investimenti per l'Abitare (Fia) che, con una dotazione di circa 2 miliardi di euro (di Cdp, investitori istituzionali ed enti previdenziali), ha attivato 3 miliardi di investimenti per realizzare circa 19.000 abitazioni sociali e 7.000 posti letto per studenti fuori sede in tutta Italia. Il Fnas intende integrare e rinnovare lo stesso modello: fino a 1 miliardo di euro andrà all'abitare sostenibile, cioè social, student e senior housing.

"Cdp ha dimostrato in questi anni di aver sviluppato con il Fia, pioniere del social housing in Italia, un modello virtuoso di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, come le fondazioni bancarie, capace di offrire soluzioni abitative a tariffe convenzionate. Con questa sollecitazione di mercato intendiamo rinnovare il nostro impegno con un fondo di fondi in grado di rispondere alle più recenti tendenze sociodemografiche del Paese e di affrontare il tema dell'abitare a beneficio di studenti, anziani e famiglie", ha detto Giancarlo Scotti, direttore Immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Immobiliare. (ANSA).