Borsa: Tokyo, apertura poco mossa (-0,12%)

(ANSA) - TOKYO, 12 OTT - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in lieve calo, dopo la chiusura mista del mercato azionario Usa e le stime al ribasso del Fondo monetario internazionale (Fmi) sulla crescita dell'economia globale.

In apertura il Nikkei marca un ribasso dell'1,34% a quota 26.365,68, con una perdita di 31 punti. Sul fronte valutario non sono serviti gli avvertimenti del ministero delle Finanze giapponese, che ha segnalato la possibilità di un altro intervento per contenere la volatilità dello yen: il dollaro continua ad apprezzarsi sulla divisa nipponica a 146,10, mentre l'euro è stabile a un valore di 141,60. (ANSA).