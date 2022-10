Borsa: Milano nervosa (-0,3%), scivola Leonardo, sprint Mps

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Appare nervosa Piazza Affari al passaggio di metà seduta, con l'indice Ftse Mib (-0,32%) in costante oscillazione intorno alla parità. Sul listino principale continua comunque a prevalere il segno meno, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si porta a 242,7 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 14,2% al 4,8%, nuovo record dal 2013. Sotto pressione Leonardo (-4,51%), congelata anche al ribasso. Frena anche il risparmio gestito, da Azimut (-3,73%) a Fineco (-2,7%) e Banca Mediolanum (-1,98%). Più caute Intesa (-1,12%), Unicredit (-0,63%), Bper (-1,09%) e Banco Bpm (-0,9%). Si muove in controtendenza Mps (+5%), il cui Cda si è riunito ieri per l'aumento di capitale da 2,5 miliardi e proseguirà l'incontro anche oggi, man mano che emergono le dichiarazioni di sostegno da parte dei soci. Frenano Saipem (-2,23%) e Tenaris (-2,14%),, più cauta Eni (-0,24%).

Proseguono le vendite su Buzzi (-1,55%) insieme al resto del comparto delle materie prime in Europa, frenato dai timori per la recessione. Giù anche gli automobilistici Stellantis (-0,99%) e Pirelli (-1,88%), piatta Ferrari (-0,05%).

Sale Moncler (+2,23%) all'indomani della trimestrale di Lvmh, che spinge oggi il comparto del lusso in Europa. Positive anche Campari (+1,27%) e Tim (+0,23%). (ANSA).