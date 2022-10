Borsa: Milano debole (-0,5%), frenano Buzzi e Stellantis

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Si conferma debole Piazza Affari (Ftse Mib -0,5%) con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 234 punti e il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,5 punti al 4,663%. Pesa Buzzi (-3,03%) insieme al resto del comparto delle materie prime in Europa, frenato dai timori per la recessione. Segno meno anche per Azimut (-1,76%), Stellantis (-1,7%), Pirelli (-1,26%), Mediolanum (-0,94%) e Unipol (-1,18%).

Contrastate le banche, con Unicredit (-0,69%), Intesa (-0,74%) e Bper (-0,41%) in calo a differenza di Banco Bpm (+0,1%), che resiste sopra la parità. In luce Mps (+3,27%), il cui Cda si è riunito ieri per l'aumento di capitale da 2,5 miliardi, con un probabile aggiornamento oggi. Tengono Tim (+0,6%), Moncler (+0,72%) e Campari (+0,5%), mentre cede Eni (-1,02%), con il greggio Usa in calo sotto i 90 dollari al barile (Wti -0,22% a 89,14 dollari). Debole Enel (-0,86%).

