Borsa: Europa prosegue negativa dopo Wall Street, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Le Borse europee rallentano dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street. Sui mercati c'è aria di nervosismo con i rendimenti dei titoli di Stato che segnano nuovi rialzi, in vista delle prossime mosse delle banche centrali. Fari puntati sui rischi di una recessione economica globale, mentre i prezzi alla produzione degli Stati Uniti segnano un nuovo aumento.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,8%. In calo Londra (-1,1%), con le vicende politiche interne e le aspettative economiche negative, Milano (-1%), Madrid (-1,4%), Parigi (-0,5%) e Francoforte (-0,3%). Sui principali listini pesano le banche (-1,6%) e le assicurazioni (-1,3%). Male anche l'energia (-1,5%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti si attesta a 88,20 dollari al barile (-1,2%) e il Brent a 93,18 dollari (-1,3%). Scivolano anche le utility (-1,2%), con il prezzo del gas che risale a 158 euro al megawattora (+1,2%).

A Piazza Affari vola Mps (+10%) con gli investitori che scommettono sul buon esito dell'aumento di capitale. Scivolano Leonardo (-5,8%) e Azimut (-5,3%). Male anche Saipem e Tenaris (-4%). Vendite sulle banche con Intesa (-1,5%), Bper (-0,9%), Unicredit (-0,6%), Banco Bpm (-04%). (ANSA).