Borsa: Europa migliora con produzione Eurozona, Milano +0,05%

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Migliorano le principali borse europee a quasi 3 ore dall'apertura dopo il dato incoraggiante sulla produzione industriale dell'Eurozona, salita oltre le stime in agosto sia su base annua (+2,5%) che mensile (+1,5%).

In rialzo a 240,6 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che balza di 11,3 punti al 4,77% e quello tedesco di 7,1 punti al 2,361%.

Positivi i futures Usa in attesa delle richieste settimanali di mutui, degli indici dei prezzi alla produzione, del report mensile dell'Opec e degli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde e del vicepresidente della Fed Michael Barr, mentre sono in corso gli incontri al vertice del Fondo Monetario Internazionale. Previsti in serata i verbali dell'ultimo Comitato federale della Fed e le scorte settimanali di greggio.

Si porta sopra la parità Milano (Ftse Mib +0,05%) mentre navigano in territorio positivo Parigi (+0,61%), Francoforte (+0,49%) e Londra (+0,39%). Resta indietro invece Madrid (-0,3%).

Girano al rialzo il greggio (Wti +0,35% a 89,7 dollari) e il gas naturale (+2,14% a 160,13 euro al MWh), riportando in parità Eni (-1,05%), mentre prosegue debole Saipem (-2,2%). Acquisti su Bp (+1,04%) e TotalEnergies (+0,63%), poco mossa Shell (-0,4%).

Riducono il calo Renault (-1,06%), Stellantis (-0,58%) e Mercedes (-0,47%), gira in positivo Volkswagen (+0,88%), tiene Ferrari (+0,45%). Dimezza il calo Philips (-6,11%) dopo i preliminari del terzo trimestre e il taglio delle stime sul quarto a causa di problemi negli approvvigionamenti, mentre continua a pesare in campo bancario Credit Suisse (-3,56%), che secondo l'agenzia Bloomberg è oggetto di un'inchiesta negli Usa per favoreggiamento all'evasione fiscale.

Cedono i bancari Lloyds (-3,17%), Barclays (-3,8%), Bnp (-1,25%), Intesa (-0,9%) e Bper (-0,72%). Poco mossa Unicredit (-0,22%), cauta Banco Bpm (-0,41%), mentre si muove in controtendenza Mps (+2,11%) , il cui Cda si dovrebbe aggiornare oggi per decidere sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. (ANSA).