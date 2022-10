Borsa: Europa debole a metà seduta, bene futures, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Borse europee deboli al traguardo di metà seduta mentre sale la tensione sui titoli di Stato europei a partire da quelli italiani e inglesi. Il rendimento dei Btp sale infatti di 13,4 punti al 4,791%, dopo essere balzato al 4,8%), con lo spread a 244,2 punti, mentre il rendimento dei titoli del Regno Unito cresce di 9,6 punti al 4,52%. Non va molto meglio ai titoli francesi (+9,2 punti al 2,96%) e a quelli tedeschi (+8 punti al 2,37%). Cedono Milano (-0,6%) e Madrid (-0,98%), in parità Parigi e Francoforte, fiacca Londra (-0,4%) Positivi i futures Usa in attesa delle richieste settimanali di mutui, degli indici dei prezzi alla produzione, del report mensile dell'Opec e degli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde e del vicepresidente della Fed Michael Barr, mentre sono in corso gli incontri al vertice del Fondo Monetario Internazionale. Previsti in serata i verbali dell'ultimo Comitato federale della Fed e le scorte settimanali di greggio.

Si conferma in rialzo il greggio (Wti +0,5% a 89,8 dollari) e il gas naturale (+2,24% a 160,3 euro al MWh), mentre sul fronte valutario il dollaro si stabilizza a 1,0298 euro e perde quota a 0,903 sterline.

In calo Eni (-0,6%) e Saipem (-1,88%), poco mosse Shell (-0,04%) e TotalEnergies (+0,08%), positiva Bp (+0,44%).

Riducono il calo gli automobilistici Renault (-1,1%), Stellantis (-0,94%) e Mercedes (-0,56%). Poco mosse Volkswagen (-0,06%) e Ferrari (-013%). Scivola Philips (-8,66%) dopo i preliminari del terzo trimestre e il taglio delle stime sul quarto a causa di problemi negli approvvigionamenti. Pesa in campo bancario Credit Suisse (-3,72%), su indiscrezioni di una nuova inchiesta negli Usa per favoreggiamento all'evasione fiscale. Nel settore cedono anche Lloyds (-4,98%), Barclays (-3,78%), Bnp (-153%), Intesa (-1,27%) e Bper (-1,28%). Giù anche Unicredit (-0,91%), e Banco Bpm (-1%), mentre si muove in controtendenza Mps (+4,78%), il cui Cda si aggiorna oggi per decidere sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. (ANSA).