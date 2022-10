Borsa: Asia contrastata, yen ai minimi da 24 anni, Tokyo -0,02%

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Si sono mosse in ordine sparso le principali Borse di Asia e Pacifico, dopo le difficoltà della vigilia per i timori di una nuova stretta sui tassi in un momento di recessione. In attesa del dato sull'inflazione Usa in arrivo domani, ha prevalso oggi la cautela a Tokyo (-0,02%) e Sidney (+0,04%). Contrastate Taiwan (-0,19%) e Seul (+0,47%), così come le piazze ancora aperte di Hong Kong (-0,75%), Shanghai (+0,94%) Mumbai (+0,41%) e Singapore (-0,34%). Positivi i futures europei e americani nonostante il calo sopra le stime del Pil del Regno Unito in agosto (-0,3%) a causa del calo della produzione industriale e manifatturiera. In arrivo il dato europeo sulla produzione industriale e le richieste di mutui negli Usa, che precedono gli indici dei prezzi alla produzione.

Atteso il report mensile dell'Opec, mentre sono ancora in corso gli incontri al vertice del Fondo Monetario Internazionale. In calendario un intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde, e del vicepresidente della Fed, Michael Barr. In arrivo i verbali dell'ultimo Comitato federale della Fed e le scorte settimanali di greggio.

In calo il dollaro, scambiato a 1,02 euro e 0,908 sterline, che tiene invece nei confronti dello yen, a quota 146,15 unità per biglietto verde. Salgono il greggio (Wti +0,51% a 89,76 dollari al barile), l'oro (+0,4% a 1.673,49 dollari l'oncia) e cedono gli altri metalli, mentre amplia il rialzo il gas naturale, che sale ad Amsterdam a 158 euro al MWh (+0,78%).

Sotto pressione sulla piazza di Tokyo i titoli dei produttori di semiconduttori Tokyo Electron (-4,39%) e Advantest (-2,87%), (ANSA).