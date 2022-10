Anima pronta a un contributo per far partire l'aumento Mps

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Anima Holding è pronta a dare il suo contributo per far partire l'aumento di capitale di Mps. La società di gestione del risparmio, a quanto apprende l'ANSA da fonti finanziarie, è intenzionata a convocare - nel più breve tempo possibile compatibilmente con i tempi tecnici richiesti dall'istruttoria - un cda per deliberare il suo intervento nella ricapitalizzazione. Anima dovrebbe mettere sul piatto circa 25 milioni, consentendo al Monte di disporre di impegni di sottoscrizione più o meno formali per mezzo miliardo di euro, cifra minima a cui le otto banche del consorzio hanno subordinato la concessione della garanzia sull'inoptato. (ANSA).